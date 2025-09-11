menu
Ezvis Sebut Permintaan CCTV Meningkat Tajam Gegara Hal Ini

Ezvis Indonesia mengakui saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan CCTV untuk keamanan baik usaha mereka maupun lingkungan tempat tinggal. Foto: Ezvis

jpnn.com, SURABAYA - Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan CCTV terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Hal itu dipicu lantaran maraknya kasus kriminalitas, kecelakaan di jalan, hingga kebutuhan dokumentasi untuk bukti hukum.

Diketahui, perangkat yang dulu hanya digunakan di pusat perbelanjaan, area publik, dan gedung perkantoran, kini mulai menjadi kebutuhan lingkungan hingga rumah pribadi.

Country Manager Ezvis Indonesia, Paul Fang mengakui saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan CCTV untuk keamanan baik usaha mereka maupun lingkungan tempat tinggal.

Sebab, saat ini CCTV sudah dilengkapi kualitas gambar yang baik, sehingga bisa merekam kejadian dengan jelas.

"Sosial media turut berperan dalam hal ini. Kami bisa lihat beberapa konten viral peristiwa diambil dari rekaman CCTV, terutama kasus-kasus kejahatan di lingkungan rumah, seperti pencurian. Jadi, masyarakat mulai mencari-cari informasi mengenai CCTV," ungkap Paul Fang dalam siaran persnya, Kamis (11/9).

Berdasarkan data Ezviz, peningkatan CCTV rumahan terus terjadi sepanjang tahun. Pada 2023 hingga 2024, active device Ezviz meningkat sebesar 50% di seluruh Indonesia.

Cakupannya tentu saja meliputi kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya.

"Trennya saat ini di kawasan Jawa Timur, seperti Surabaya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Makanya demi mengantisipasi permintan dan memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat sekitar, kami hadirkan EZVIZ Store di Surabaya, pertama di Jawa Timur," ungkapnya.

