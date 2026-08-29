F-16 Meraung di Atas Merdeka Utara, Ribuan Runners Ramaikan Merdeka Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 12 ribu pelari menyemarakkan Merdeka Run 2026 pada Sabtu (29/8) di Jakarta Pusat.

Lomba lari yang menempuh jarak delapan kilometer itu memiliki titik start dan finis di depan Istana Merdeka.

Merdeka Run merupakan lomba lari yang digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Tema Merdeka Run 2026 ialah Bangun, Bergerak, Merdeka.

Hal yang unik pada Merdeka Run 2026 ialah start yang diawali dengan raungan tiga jet tempur F-16 TNI AU tepat pukul 06.00 WIB.

Elang-elang besi andalan TNI itu melintas tepat di atas Jalan Medan Merdeka Utara yang langsung diikuti waktu start dan kepulan asap dry ice.

Adapun flag off bendera start dikibarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sorakan para Merdeka Runners -julukan peserta Merdeka Run- langsung menggema dibarengi ribuan layar smart phone yang menyala mengabadikan momen awal lari.