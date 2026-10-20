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Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

F-PKB MPR: Pasal 33 UUD 1945 Harus Jadi Pedoman Membangun Perekonomian Berkeadilan

F-PKB MPR: Pasal 33 UUD 1945 Harus Jadi Pedoman Membangun Perekonomian Berkeadilan
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Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai arah kebijakan pemerintah pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan upaya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Neng Eem, hal ini terlihat dari upaya negara mengelola sumber daya nasional, memperkuat ekonomi rakyat, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat luas.

Dia menyampaikan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

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Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Neng Eem menegaskan bagi PKB, Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar rumusan konstitusi.

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"Pasal ini merupakan pedoman bagaimana negara membangun perekonomian yang berkeadilan. Nah, di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, Fraksi PKB MPR melihat upaya untuk memanfaatkan kekayaan nasional agar bermanfaat bagi rakyat sudah terlihat,” kata Neng Eem dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, implementasi Pasal 33 perlu dinilai melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, membuka kesempatan ekonomi, memperkuat posisi produsen kecil, dan mengurangi ketimpangan dalam penguasaan serta distribusi sumber daya.

Ketua F-PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang telah berjalan dua tahun

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