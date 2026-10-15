F1 Bersiap Kembali ke Afrika, MotoGP Belum Berani Menyusul, Kenapa?

jpnn.com - Rencana Formula 1 (F1) mengaspal di Afrika, tepatnya di Rwanda belum diikuti langkah serupa dari MotoGP.

Meski berada di bawah naungan Liberty Media, kejuaraan balap motor paling bergengsi itu disebut belum memiliki proyek untuk kembali menggelar balapan di benua hitam.

Artinya, kehadiran F1 di Afrika belum menjadi sinyal bahwa MotoGP akan segera menyusul.

Adapun F1 berencana menggelar Grand Prix Rwanda pada awal 2030-an.

Laporan GPOne menyebut belum ada rencana MotoGP menggunakan fasilitas Sirkuit Bugesera di Rwanda.

Sirkuit F1 Belum Tentu Cocok untuk MotoGP

Persoalan lain terletak pada standar lintasan. Sirkuit yang dirancang untuk mobil Formula 1 tidak otomatis memenuhi persyaratan keselamatan balap motor.

MotoGP harus melewati proses homologasi dari Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) sebelum sebuah sirkuit dapat digunakan untuk menggelar Grand Prix.

"Lintasan yang memenuhi kebutuhan Formula 1 belum tentu sesuai untuk balap motor. Setiap sirkuit MotoGP tetap harus menjalani pemeriksaan dan memperoleh homologasi khusus dari FIM," lanjut laporan GPOne.