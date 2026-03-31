menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » F4 Bakal Gelar Konser di Indonesia, Ini Harga Tiketnya

F4 Bakal Gelar Konser di Indonesia, Ini Harga Tiketnya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar video clip lagu F4 dan Ashin Mayday berjudul Forever Forever. YouTube BinMusic.

jpnn.com - Kabar gembira untuk para penggemar F4. Pasalnya mereka dikonfirmasi akan datang ke Jakarta.

Dipromotori oleh Color Asia Live, Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou, dan Ashin bakal menggelar konser di Jakarta.

Konser bertajuk F?FOREVER 1st World Tour itu bakal digelar di Indonesia Arena, Jakarta, selama dua hari, yakni pada 30 dan 31 Mei 2026.

Baca Juga:

F?FOREVER merupakan sebuah proyek limited yang menyatukan tiga anggota fenomena ikonik Asia, F4, yakni Jerry Yan, Vanness Wu dan Vic Chou, bersama Ashin, vokalis utama dari band Mayday.

Dari penampilan solo yang didekonstruksi hingga pertunjukan grup yang eksplosif, konten yang beragam dan luar biasa, konser tersebut bakal menampilkan pesona musik dari keempat bintang, menghubungkan seluruh konser dengan babak 'Faith + Friends + Fans + Family + Fixed stars', yang akan mengubah venue serasa seperti alam semesta yang dipenuhi bintang, menerangi City of Stars bersama para fans.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengatakan, itu bukan sekadar konser, melainkan perayaan sejarah.

Baca Juga:

"Menghadirkan Jerry, Vanness Wu, Vic Chou, dan Ashin dalam satu panggung di Jakarta adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi jutaan penggemar mereka di Indonesia," ujar David Ananda dalam keterangannya.

"Dengan venue indoor megah di Tanah Air seperti Indonesia Arena di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, kami ingin memberikan pengalaman konser yang spektakuler dan megah, dengan konsep produksi konser yang akan dibuat dalam skala besar, seperti konser-konser F?FOREVER lainnya di seluruh dunia," sambungnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI