F4 Bakal Gelar Konser di Indonesia, Ini Harga Tiketnya

jpnn.com - Kabar gembira untuk para penggemar F4. Pasalnya mereka dikonfirmasi akan datang ke Jakarta.

Dipromotori oleh Color Asia Live, Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou, dan Ashin bakal menggelar konser di Jakarta.

Konser bertajuk F?FOREVER 1st World Tour itu bakal digelar di Indonesia Arena, Jakarta, selama dua hari, yakni pada 30 dan 31 Mei 2026.

F?FOREVER merupakan sebuah proyek limited yang menyatukan tiga anggota fenomena ikonik Asia, F4, yakni Jerry Yan, Vanness Wu dan Vic Chou, bersama Ashin, vokalis utama dari band Mayday.

Dari penampilan solo yang didekonstruksi hingga pertunjukan grup yang eksplosif, konten yang beragam dan luar biasa, konser tersebut bakal menampilkan pesona musik dari keempat bintang, menghubungkan seluruh konser dengan babak 'Faith + Friends + Fans + Family + Fixed stars', yang akan mengubah venue serasa seperti alam semesta yang dipenuhi bintang, menerangi City of Stars bersama para fans.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengatakan, itu bukan sekadar konser, melainkan perayaan sejarah.

"Menghadirkan Jerry, Vanness Wu, Vic Chou, dan Ashin dalam satu panggung di Jakarta adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi jutaan penggemar mereka di Indonesia," ujar David Ananda dalam keterangannya.

"Dengan venue indoor megah di Tanah Air seperti Indonesia Arena di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, kami ingin memberikan pengalaman konser yang spektakuler dan megah, dengan konsep produksi konser yang akan dibuat dalam skala besar, seperti konser-konser F?FOREVER lainnya di seluruh dunia," sambungnya.