menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » FA Pelaku Utama Pembakar Rumah Hakim di Medan, Dia Ternyata

FA Pelaku Utama Pembakar Rumah Hakim di Medan, Dia Ternyata

FA Pelaku Utama Pembakar Rumah Hakim di Medan, Dia Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn (tengah) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait kasus dugaan pembakaran rumah hakim, di Medan, Jumat (21/11/2025). ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean

jpnn.com - Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Sumatera Utara telah menangkap empat tersangka kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Khamozaro Waruwu.

Informasi penangkapan pelaku ini disampaikan langsung oleh Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn di Medan, Jumat (21/11/2025).

"Kami menangkap empat orang tersangka yakni FA. S, HS, MM," ujar Kombes Jean.

Baca Juga:

Dia menyebut kebakaran yang terjadi berdasarkan hasil pengungkapan merupakan aksi yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam kasus pembakaran itu, tersangka FA merupakan pelaku utamanya.

Konon motif pelaku FA ini karena unsur sakit hati terhadap korban.

Baca Juga:

Adapun tiga korban lainnya, terlibat dalam pencurian dari kasus dugaan pembakaran rumah hakim tersebut.

"Tersangka FA membakar kamar serta mengambil barang berharga korban," ungkapnya.

Polisi telah menangkap empat pelaku pembakaran rumah hakim PN Medan yang menangani perkara anak buah Bobby Nasution. Tersangka utama berinisial FA ternyata..

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI