Fabio Calonego Bongkar Realitas Duel Persija vs Persib
jpnn.com - Persija Jakarta harus menelan pil pahit saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan Persija vs Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026), berakhir dengan skor 1-2.
Persija sempat membuka asa untuk menang setelah mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-17 melalui aksi Alaaeddine Ajaraie.
Namun, Persib tak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Adam Alis berhasil mengubah papan skor berkat golnya pada menit ke-27.
Adam Alis menjadi pembeda dengan mencetak gol kedua pada menit ke-37, sekaligus membawa Persib berbalik unggul 2-1.
Skor tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
Gelandang Persija Fabio Calonego mengaku sulit menerima hasil tersebut. Menurutnya, Macan Kemayoran mampu mengontrol permainan meski hasil akhir tidak berpihak kepada mereka.
"Dari pinggir lapangan, saya sepakat dengan pelatih (Mauricio Souza, red). Kami bermain lebih baik."
