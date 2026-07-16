Fabio Calonego Tak Pergi, Ada Misi yang Belum Tuntas di Persija Jakarta

jpnn.com - Fabio Calonego akhirnya memastikan masa depannya bersama Persija Jakarta.

Gelandang asal Brasil itu memilih tetap berseragam Macan Kemayoran setelah mencapai kesepakatan kontrak baru berdurasi dua musim.

Kepercayaan yang diberikan kepada Fabio bukan tanpa alasan. Pada musim pertamanya bersama Persija, dia berkembang menjadi salah satu pemain yang nyaris tak tergantikan di lini tengah.

Catatan statistiknya juga berbicara. Meski beroperasi sebagai gelandang, pemain berusia 29 tahun itu mampu menghasilkan tiga gol dan tiga asis di ajang Super League 2025/26.

Fabio mengaku tidak membutuhkan pertimbangan panjang saat Persija menawarkan kontrak baru.

Pesepak bola kelahiran 24 Juli 1997 itu merasa kehidupannya di Jakarta berjalan nyaman sehingga ingin melanjutkan perjalanan bersama klub ibu kota.

"Saya dan keluarga sudah merasa betah tinggal di Jakarta. Itu membuat keputusan ini menjadi lebih mudah."

"Sekarang saya ingin memberikan sesuatu yang lebih besar untuk Persija, mulai dari mempersembahkan gelar, membawa tim kembali ke kompetisi Asia, hingga membayar kepercayaan yang diberikan klub dan Jakmania," ucapnya.