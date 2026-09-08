Fabio Di Giannantonio Punya Cara Unik Hadapi Persaingan MotoGP 2026

jpnn.com - Fabio Di Giannantonio memilih cara berbeda untuk menghadapi ketatnya persaingan MotoGP 2026.

Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu justru menikmati status sebagai sosok yang tidak terlalu banyak mendapat sorotan.

Di Giannantonio menyebut dirinya sebagai 'Underwolf', bukan sekadar underdog. Menurutnya, posisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri karena dia bisa bekerja tanpa tekanan besar dari ekspektasi publik.

"Saya menikmati peran sebagai 'Underwolf', bukan Underdog," ucapnya.

Istilah tersebut menggambarkan posisi Di Giannantonio yang masih berada di luar jajaran favorit dalam perebutan gelar. Padahal, performanya musim ini menunjukkan bahwa dia mampu bersaing di barisan depan.

Pembalap Italia tersebut kini berada di peringkat keempat klasemen MotoGP 2026. Sosok yang karib disapa Diggia itu tertinggal 48 poin dari Jorge Martin selaku pimpinan klasemen.

Bagi Di Giannantonio, label tersebut membuat perjalanan menuju papan atas terasa lebih menarik. Dia tidak ingin terlalu sibuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai pembalap papan atas.

"Melihat saya sebagai pembalap yang tidak diunggulkan, itu justru menyenangkan," ucapnya.