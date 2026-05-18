Fabio Lefundes Ungkap Hal yang Bikin Borneo FC Tersendat

jpnn.com - Borneo FC gagal meraih hasil maksimal saat bertamu ke markas Persijap Jepara pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Duel Persijap vs Borneo FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5/2026), berakhir sama kuat 0-0.

Langkah tersebut membuat upaya Borneo FC untuk terus menempel Persib Bandung menemui hambatan.

Pesut Etam kini tertahan di peringkat kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut dua angka dari Persib yang duduk di posisi pertama.

Dengan satu pertandingan tersisa, Persib kini jauh lebih diuntungkan. Maung Bandung cukup meraih hasil imbang pada laga terakhir untuk memastikan gelar juara.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes tak menampik anak asuhnya tampil tidak sesuai harapan, terutama pada babak pertama.

Hal itu, menurut Lefundes, berdampak pada jalannya pertandingan secara keseluruhan.

"Namun, kami berhasil memperbaiki permainan setelah jeda dan ada beberapa peluang tercipta, begitu pula dari mereka," ucapnya.