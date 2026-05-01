Fabio Lefundes Ungkap Kunci Borneo FC Panaskan Puncak Klasemen Super League

jpnn.com - Borneo FC Samarinda membuat persaingan papan atas BRI Super League 2025/26 makin panas.

Hasil itu didapat setelah Pesut Etam meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Rabu (29/4/2026).

Kemenangan itu bahkan sempat membawa Borneo FC mengudeta puncak klasemen dari Persib Bandung.

Namun, Borneo kembali turun ke posisi dua setelah Persib menghajar Bhayangkara FC dengan skor 4-2.

Akan tetapi, persaingan menuju tangga juara masih sangat terbuka. Pasalnya, Borneo FC dan Persib kini sama-sama mengumpulkan 69 poin.

Persib bisa berada di atas Borneo karena unggul dalam hal head to head.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan bahwa kemenangan atas Persik bukan sekadar faktor keberuntungan.

Dia menyebut timnya sudah menyiapkan skenario yang sesuai dengan jalannya pertandingan.