Faby Marcelia Diisukan Sudah Menikah Siri, Mantan Suami Beri Respons Bijak

Faby Marcelia Diisukan Sudah Menikah Siri, Mantan Suami Beri Respons Bijak

Faby Marcelia Diisukan Sudah Menikah Siri, Mantan Suami Beri Respons Bijak
Pesinetron Faby Marcelia dikabarkan telah menikah secara agama dengan seorang pria bernama Ichal Muhammad. Foto: Foto: Instagram/fabymarcelia

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pesinetron Faby Marcelia dikabarkan telah menikah secara agama dengan seorang pria bernama Ichal Muhammad.

Di tengah isu pernikahan Faby Marcelia, ada nama mantan suaminya, Revand Narya yang dikaitkan.

Pasalnya, Revand Narya tampak sangat galau selepas bercerai dari pesinetron kelahiran Bandung itu setelah 11 tahun menikah.

Ditanyai soal isu pernikahan Faby Marcelia secara agama dengan sosok Ichal Muhammad, Revand Narya pun menjawa dengan santai.

"Ya, kan, kami juga sudah masing-masing, ya, kami sudah sendiri-sendiri, ya enggak apa-apa sih. Kan, sudah punya hidup masing-masing lah, jadi kalau misalkan itu betul, ya, alhamdulillah, kami doakan," ujar Revand Narya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

Pemain sinetron Dunia Terbalik tersebut mengaku tak tahu soal kabar pernikahan mantan istrinya itu.

Revand menuturkan dirinya justru mengetahui kabar tersebut dari sosial media.

Pria 36 tahun itu mengatakan Faby Marcelia tak pernah bercerita soal hubungan barunya.

