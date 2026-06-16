Facebook Kini Memiliki Fitur Mode AI

jpnn.com, JAKARTA - Meta terus memperluas penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di platform Facebook.

Terbaru, Meta menghadirkan fitur bernama Mode AI yang memungkinkan pengguna mencari informasi dengan cara lebih interaktif.

Lewat fitur tersebut, pengguna cukup mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari.

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Nantinya, Meta AI akan menyajikan jawaban berdasarkan berbagai percakapan, unggahan, hingga konten Reels yang beredar di Facebook.

Kehadiran Mode AI menjadi langkah lanjutan Meta setelah diam-diam meluncurkan platform Forum pada Mei 2026.

Aplikasi yang mengusung konsep mirip forum diskusi itu dibekali fitur "Ask" berbasis AI, yang mampu merangkum jawaban dari diskusi di Grup Facebook.

Dengan pendekatan tersebut, Meta berupaya menjadikan Facebook bukan sekadar media sosial, melainkan juga sumber pencarian informasi berbasis AI.

Meski menawarkan kemudahan, fitur baru juga memunculkan pertanyaan terkait akurasi informasi.