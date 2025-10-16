menu
Fadi Alaydrus Hingga Saskia Chadwik Bintangi film Tak Kenal Maka Taaruf

Fadi Alaydrus Hingga Saskia Chadwik Bintangi film Tak Kenal Maka Taaruf

Fadi Alaydrus Hingga Saskia Chadwik Bintangi film Tak Kenal Maka Taaruf
Konferensi pers perilisan film Tak Kenal Maka Taaruf di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fadi Alaydrus bakal membintangi film terbaru berjudul Tak Kenal Maka Taaruf.

Dalam film produksi Yahywa Titi Mangsa itu, dia berperan sebagai Faris.

Fadi Alaydrus lantas mengungkapkan tantangannya dalam memerankan karakternya tersebut.

"Aku jujur orangnya ekstrovert jadi untuk karakter ceria itu mudah. Untuk jadi lembut itulah tantangannya. Aku harus hati-hati dan menjaga karakter Faris ini. Untungnya teman-teman sangat kompak dan jadi saling bantu membangun karakter saat syuting," ujar Fadi Alaydrus di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Dalam film tersebut, Fadi Alaydrus beradu akting dengan Saskia Chadwik, dan Dinda Mahira.

Saskia Chadwik lantas menceritakan soal karakter Zoya yang diperankannya.

"Zoya ini orangnya takut jatuh cinta, tetapi cinta juga yang menyembuhkannya. Kisah ini yang membuat film Tak Kenal Maka Taaruf terasa menyentuh," tuturnya.

Sementara itu, Deddy Suherman, selaku Eksekutif Produser berharap film tersebut bisa memberi tontonan menarik untuk remaja.

