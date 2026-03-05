Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Fairuz: Kalau Salah Konsekuensi Dijalan, Kalau Tidak...

jpnn.com - Kakak Fairuz A Rafiq, Fadia Arafiq ditangkap dalam OTT KPK pada Selasa (3/3) dini hari.

Terkait kasus yang menyandung kakaknya itu, Fairuz A Rafiq hanya memohon doa terbaik.

Dia menegaskan bahwa keluarganya diajarkan untuk menerima konsekuensi apabila melakukan kesalahan.

"Jadi didoakan saja pokoknya apa pun itu, kami keluarga selalu diajarkan adalah kalau memang salah, konsekuensinya dijalani. Kalau itu tidak benar, maka harus mendapatkan keadilan seadil-adilnya," ujar Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa.

Dia juga meminta agar tak mengaitkan dirinya maupun keluarga atas perkara tersebut.

Istri Sonny Septian itu mengatakan bahwa dirinya tak mengerti soal kasus yang menjerat Fadia Arafiq.

Baca Juga: Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi

"Saya juga minta tolong, ini kan saya juga punya keluarga ya begitu. Jadi biarkanlah keluarga saya fokus dalam beribadah begitu, jangan sangkut pautkan yang saya saja tuh enggak paham dan enggak mengerti," kata Fairuz.

Dia sendiri tak menampik keterkejutannya ketika mengetahui kabar sang kakak terjaring OTT KPK.