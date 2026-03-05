menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Fadia Arafiq Punya Staf Tukang Ambil Uang, Anggota Grup WA Tahu Semua

Fadia Arafiq Punya Staf Tukang Ambil Uang, Anggota Grup WA Tahu Semua

Fadia Arafiq Punya Staf Tukang Ambil Uang, Anggota Grup WA Tahu Semua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi.

Perkara korupsi yang diduga dilakukan Fadia ialah terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan staf dari Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan di grup aplikasi perpesanan instan, WhatsApp, apabila mengambil uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

“Setiap pengambilan uang untuk Bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan dan mengirimkan melalui grup WA,” ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).

Selanjutnya, kata Asep, Fadia kemudian mengelola ataupun mendistribusikan uang tersebut kepada pihak-pihak terkait.

“Jadi, mengelola uang yang masuk berapa maupun penagihan kalau ada dinas yang belum membayar,” katanya.

Baca Juga:

Kalau ada dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum membayar pengadaan jasa, kata Asep, Fadia Arafiq langsung memberikan perintah untuk segera bayar.

Sementara itu, dia mengatakan salah satu grup WA yang menjadi tempat mengirim dokumentasi tersebut bernama “Belanja RSUD”.

KPK ungkap cara Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengumpulkan uang korupsi. Silakan disimak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI