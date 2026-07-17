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Fadia Arafiq Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Semarang

Fadia Arafiq Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Semarang
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Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7). Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta penyediaan outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang.

Juru Bicara Pengadilan Hadi Sunoto mengatakan pelimpahan berkas dari lembaga antirasuah itu diterima pada Kamis (16/7) kemarin.

“Iya dari KPK sudah dilimpahkan,” kata Hadi saat dikonfirmasi, Jumat (17/7).

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Majelis hakim pun telah dibentuk. Majelis diketuai Rightmen MS Situmorang, dan Emma Ellyani dan Arief Noor Rokhman sebagai anggota. Agenda sidang perdana akan digelar di Pengadilan Tipikor Kota Semarang pada Kamis (23/7) mendatang.

"Sudah dijadwalkan Kamis pukul 13.00 WIB," ujar Hadi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026.

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Kemudian KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

KPK menyatakan terdapat aliran dana ke keluarga Fadia hingga sekitar Rp 19 miliar, sementara itu kerugian negara akibat praktik tersebut ditaksir mencapai Rp 24 miliar.(ink/jpnn)

Sidang perdana dugaan kasus korupsi yang menjerat eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq akan digelar di Pengadilan Tipikor Semarang.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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