Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Fairuz A Rafiq Minta Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fairuz A Rafiq meminta agar dirinya atau keluarganya untuk tidak dikaitkan secara langsung dalam kasus yang menyangkut sang kakak, Fadia Arafiq.

Sebab, dia mengaku masih belum mengetahui duduk perkara tersebut sepenuhnya.

Seperti diketahui, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq terjaring OTT KPK pada Selasa (3/3) dini hari.

"Jangan sangkut pautkan yang saya saja tuh enggak paham dan enggak mengerti," ujar Fairuz A Rafiq di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa.

Dia mengaku masih akan mencari informasi mengenai kasus yang menyandung kakaknya tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, istri Sonny Septian itu juga mengucapkan terima kasih kepada awak media yang selama ini telah memberikan doa serta dukungan kepadanya dan keluarga.

"Jadi terima kasih buat teman-teman media yang sudah selalu mendukung kami, selalu mendoakan. Insyaallah ini adalah cara Allah menyayangi kami juga ya," kata Fairuz.

Menurutnya, apa pun yang terjadi merupakan takdir dari Tuhan.