Fadil Imran Minta Pebulu Tangkis Indonesia Jangan Cepat Puas

jpnn.com, JAKARTA - PBSI memberikan apresiasi kepada atlet-atlet yang telah mempersembahkan medali pada ajang Asian Games 2026.

Ketum PBSI Fadil Imran mengaku bangga dengan prestasi atlet-atlet tepok bulu pada multievent antarnegara Asia tersebut.

Pria kelahiran 14 Agustus 1968 itu bahkan tidak ragu mengguyur para pemain yang berprestasi bonus tambahan senilai Rp 4,5 miliar di luar dari yang diberikan pemerintah.

“Hari ini kami berkumpul untuk bersyukur sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh tim bulu tangkis Indonesia yang telah berjuang di Asian Games Aichi-Nagoya 2026,” ujar Fadil.

“Kami bangga. Namun, yang ingin kami apresiasi bukan hanya mereka yang berdiri di podium. Ada para pelatih, tim performance ofisial, staf dan karyawan Pelatnas, serta banyak orang yang bekerja di belakang layar,” sambungnya.

Fadil berharap para pemain tidak merasa puas dengan prestasi yang ditorehkan pada Asian Games 2026.

Ke depannya para pemain diharapkan bisa berpacu untuk menembus tiket babak utama ajang Olimpiade Los Angeles pada 2028 mendatang.

“Saya selalu mengingatkan anak-anak, jangan cepat puas. Mulai terlihat bukan berarti selesai. Masih banyak yang harus kami evaluasi dan perbaiki,” ujar alumni Akpol 1991 itu.