Fadli Zon Memaklumi Langkah Pemerintah Menaikkan HPP Gabah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon memaklumi langka pemerintah yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah terbaru.

Seperti diketahui, Pemerintah, melalui Badan PanganNasional (Bapanas), pada 15 Maret 2023 telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yang baru, menggantikan Permendag Nomor20 Tahun 2020.

Dalam ketetapan tersebut disebutkan bahwa HPP Gabah Kering Panen (GKP) tingkat Petani sebesar Rp 5.000 per kilogram.

HPP Gabah Kering Paneng( GKP) tingkat penggilingan sebesar Rp 5.100 per kilogram.

Kemudian, Gabah Kering Giling (GKG) ditingkat penggilingan Rp 6.200 per kilogram,GabahKeringGiling(GKG) di GudangPerum Bulog Rp 6.300 per kilogram, dan beras di Gudang Perum Bulog sebesarRp9.950 per kilogram.

Adapun penetapan HPP Gabah dan HET Beras selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional.

"Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dapat memaklumi dan memahami walaupun besarannya di bawah usulan HPP dari HKTI," ungkap Fadli Zon dalam keterangan yang dikutip JPNN, Selasa (21/3).

Menurut Fadli Zon, pada Desember 2023, DPNHKTI secara resmi mengusulkan penyesuaian HPP yang telah lebih dari dua tahun tidak ada penyesuaian dalam Permendag 20 Tahun 2020.