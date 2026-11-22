jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya menjadi salah satu korban dugaan penyadapan ilegal yang kini tengah diusut kepolisian.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku nomor telepon selulernya telah disadap selama bertahun-tahun, yakni sejak 2021 hingga 2026.

Pengakuan tersebut disampaikan Fadli melalui akun X pada Sabtu (21/11).

"Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap," kata Fadli Zon.

Fadli mengatakan dirinya bahkan telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian terkait kasus tersebut.

Permintaan keterangan itu dilakukan beberapa hari sebelum dirinya mengungkap dugaan penyadapan tersebut kepada publik.

Menurut Fadli, pemeriksaan itu berkaitan dengan statusnya sebagai salah satu korban dalam perkara yang sedang ditangani polisi.

Dia menyebut dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan posisinya sebagai wakil ketua dewan pembina sekaligus wakil ketua umum Partai Gerindra.