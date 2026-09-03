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Fadlun: 10 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu Tetap Demo 7 September Bawa 4 Tuntunan

Fadlun: 10 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu Tetap Demo 7 September Bawa 4 Tuntunan
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Ketum AP3KI Fadlun Abdillah menyatakan 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu tetap demo 7 September dengan membawa empat tuntutan. Foto: Dokumentasi AP3KI for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan bahwa 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu akan tetap menggelar demonstrasi pada 7 September 2026 dengan membawa empat tuntutan.

Pertemuan  Kementerian Dalam Negeri dengan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu hari ini tidak menggoyahkan niat mereka untuk tetap menggelar aksi damai pada 7 September 2026 nanti.

"10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu tetap demo 7 September dengan membawa empat tuntutan. Tidak ada pembatalan," kata Fadlun Abdillah kepada JPNN, Kamis (3/9).

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Adapun 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang diundang Kemendagri sebagai berikut:

1. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja (AP3KI);

2. Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (FK-BPPPN);

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3. Ketua Umum Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Indonesia (A-PPPK PWI).

4. Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (PPPPK-RI);

Fadlun menegaskan 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu tetap demo pada 7 September dengan membawa empat tuntutan.

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