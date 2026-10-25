Fadlun: Akan Ada Kejutan untuk PPPK & PPPK Paruh Waktu di November, Semangat!

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyampaikan akan ada kejutan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu di November 2026 ini.

Kejutan itu berkaitan dengan kebijakan kebijakan pemerintah, yang akan dijalankan mulai Januari 2027. Fadlun mengatakan bahwa AMP berencana bersurat kembali kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 11 November 2026.

Tujuannya ialah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peraturan presiden (perpres) tentang pengalihan status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu. Termasuk pula informasi tentang pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS.

"Pada pertemuan 6 Oktober 2026, Pak Dasco janji akan ada pepres, makanya kami akan mengulik lebih jauh lagi lewat audiensi dengan beliau bulan depan. Kawan-kawan harus tetap semangat," kata Fadlun kepada JPNN, Minggu (25/10).

Fadlun berharap perpres yang disiapkan tersebut soal alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sebagaimana janji Dasco Ahmad. Selanjutnya PPPK bisa mengikuti seleksi CPNS dengan afirmasi usia.

Fadlun menegaskan AMP ingin ada bukti hitam di atas putih.

Tanpa itu, kata dia, kebijakan tersebut hanya sekadar wacana.

Sebagai pengingat, pada 6 Oktober AMP telah berdiskusi dengan pemerintah dan DPR RI yang intinya sebagai berikut: