jpnn.com - Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq selaku tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku menyerahkan uang Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Tersangka FEF pun menyatakan dirinya tidak seharusnya ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus di kementerian yang dipimpin Nusron Wahid itu.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Sebelumnya, FEF mengaku diminta Rp100 miliar oleh AS, yang kemudian juga ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus tersebut.

Menurut Fahd, AS meminta Rp100 miliar. Menurutnya, AS dari 25-27 Agustus meneleponnya tetapi dia tolak.

"Dan, 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.