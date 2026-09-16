Fahd Arafiq Hatrik, Pernah Mengorupsi Pengadaan Kitab Suci

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Fahd bukan orang baru dalam urusan korupsi alias sudah berpengalaman.

KPK pun akan memaksimalkan pemidanaan terhadap Fahd si Ketua DPP Partai Golkar itu, lantaran sudah mencetak hatrik atau untuk kali ketiga menjadi tersangka korupsi.

"Kami akan maksimalkan untuk pemidanaan terhadap FF (Fahd) yang sudah ketiga kalinya ini," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9).

KPK akan memaksimalkan hal tersebut karena Fahd Arafiq berpotensi mendapatkan hukuman yang berat.

"Secara konsep hukum, tentunya residivis itu lebih berat dari orang yang baru atau pertama kali melakukan sebuah perbuatan pidana begitu ya," katanya.

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Fahd Arafiq sebelumnya pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengalokasian anggaran program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011.

Selain itu, Fahd Arafiq pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Qur'an tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer pada MTs tahun 2011 di Kementerian Agama.