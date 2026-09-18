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Fahd Arafiq Tertangkap KPK, Bahlil: Ini Musibah

Fahd Arafiq Tertangkap KPK, Bahlil: Ini Musibah
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Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz Arifiq. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku terpukul lantaran Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (FEZ) tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahd menjadi salah satu yang tertangkap dalam kasus korupsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kami menganggap ini sebuah musibah, dan kami merasa ya terpukul, tetapi Golkar akan menatap ke depan,” ujar Bahlil di Istana Negara pada Kamis (17/9).

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Menurut dia, tertangkapnya kader partai berlambang beringin itu adalah sebuah musibah yang tidak diinginkan.

Bahlil pun mengakui bahwa dia tak bisa mengontrol masing-masing kadernya karena partai tersebut memang memiliki banyak anggota.

"Kami partai yang banyak kadernya, tidak bisa mengontrol satu dengan satu,” katanya.

Pria yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menyebutkan menghargai proses hukum yang berlaku.

“Kami menjunjung tinggi hukum,” imbuhnya.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku terpukul lantaran Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz ditangkap KPK.

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