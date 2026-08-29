Fahira Idris Dorong Investor Terlibat dalam 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR dari DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis dengan nilai indikatif sekitar Rp 115 triliun kepada investor domestik dan global dalam Jakarta Investment Festival (JIF) 2026.
Menurut Fahira Idris, portofolio tersebut menjadi peluang penting untuk mempercepat transformasi Jakarta menuju kota global sekaligus memperkuat manfaat pembangunan bagi warga.
Fahira Idris menilai keragaman proyek yang ditawarkan menunjukkan bahwa Jakarta tidak hanya mencari investasi untuk memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka ruang kemitraan untuk menjawab berbagai kebutuhan kota.
Portofolio tersebut mencakup hunian dan perhotelan, komersial dan kawasan terpadu, Transit-Oriented Development (TOD), olahraga dan rekreasi, industri dan logistik, utilitas, transportasi, hingga pengembangan kawasan tepi air.
“Saya mengapresiasi langkah Pemprov DKI membuka 37 proyek strategis ini kepada investor. Jakarta membutuhkan investasi berkualitas yang membawa modal sekaligus teknologi, keahlian, inovasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan kualitas kota,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya yang diterima jpnn.com, Sabtu (28/8).
Senator Jakarta ini mengungkapkan setidaknya terdapat lima alasan mengapa keterlibatan investor dalam proyek-proyek tersebut strategis bagi masa depan Jakarta.
Pertama, mempercepat transformasi fisik dan pelayanan Jakarta sebagai kota global
Kehadiran proyek TOD, transportasi, hunian, pengelolaan air limbah, persampahan, kawasan komersial, hingga ruang rekreasi menunjukkan investasi diarahkan pada berbagai fungsi utama kota.
Fahira Idris menyambut positif langkah Pemprov DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis dengan kepada investor di JIF 2026
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