Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan Penting soal KIP Kuliah untuk Mendiktisaintek Brian

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR dari kelompok DPD Dapil DKI Jakarta yang juga pemerhati pendidikan Fahira Idris mengapresiasi penambahan anggaran dan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2027.

Setelah adanya tambahan tersebut, pagu anggaran Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp 66,440 triliun.

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat dukungan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa melalui KIP Kuliah.

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Menurut Fahira Idris, penambahan anggaran dan kuota ini merupakan keputusan strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"KIP Kuliah bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi jembatan mobilitas sosial yang memungkinkan seorang anak mengubah masa depan dirinya dan keluarganya melalui pendidikan tinggi,” kata Fahira Idris dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (23/9).

Senator Jakarta ini menekankan kenaikan anggaran harus diikuti penguatan tata kelola.

“Setiap rupiah KIP Kuliah adalah amanah untuk menjaga hak pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penambahan kuota harus berarti semakin banyak mahasiswa dapat masuk, bertahan, lulus, dan memiliki masa depan yang lebih baik—bukan sekadar bertambahnya nama penerima,” ungkap Fahira Idris.

Untuk memastikan peningkatan anggaran dan kuota KIP Kuliah 2027 benar-benar berdampak, Fahira Idris menyampaikan enam catatan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.