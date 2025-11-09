Fahmi Bo Akhirnya Jalani Operasi Batu Empedu, Begini Kondisinya Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo membawa kabar terbaru terkait perkembangan kesehatannya.

Kekinian, dia telah menjalani operasi batu empedu, setelah sebelumnya sempat tertunda.

Tak hanya itu, pria 52 tahun tersebut juga telah menjalani pengangkatan kantung empedu.

"Sekarang masih di rawat di RS Mayapada hospital Lebak Bulus. Baru selesai operasi batu empedu dan kantung empedunya sudah diangkat," ujar Fahmi Bo saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (8/11).

Kondisi pemain sinetron Lupus itu kini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ya alhamdulillah sudah lumayan sehat-an dibanding kemarin-kemarin sebelum dibawa ke rumah sakit sama Raffi Ahmad," ucap Fahmi Bo.

Meski begitu, dia mengaku belum tahu kapan dirinya diperbolehkan untuk pulang.

Pemain film Laskar Cilik itu menyerahkan perihal tersebut sepenuhnya kepada tim medis dan juga Raffi Ahmad, yang memfasilitasi pengobatannya.