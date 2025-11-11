Fahmi Bo Keluar dari Rumah Sakit, Raffi Ahmad Memohon Doa
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad turut senang mendengar kabar Fahmi Bo sudah diizinkan pulang dari rumah sakit.
Dia berharap Fahmi Bo bisa makin pulih seusai menjalani operasi batu empedu.
Selain itu, Raffi Ahmad meminta doa dari masyarakat agar Fahmi Bo dapat segera beraktivitas kembali.
"Ya, doakan semuanya lancar," kata Raffi Ahmad di kawasan Jakarta baru-baru ini.
Suami Nagita Slavina itu diketahui membantu biaya pengobatan Fahmi Bo di rumah sakit.
Selain itu, Raffi Ahmad juga beberapa kali menyempatkan waktu menengok Fahmi Bo.
Sebelumnya, Fahmi Bo mengabarkan bahwa dirinya diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi batu empedu.
Kabar tersebut diungkapkan oleh pria berusia 52 tahun itu melalui akun miliknya di Instagram.
Presenter Raffi Ahmad turut senang mendengar kabar Fahmi Bo sudah diizinkan pulang dari rumah sakit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Tak Bertemu Ammar Zoni, Hamish Daud Bakal Absen di Sidang Cerai
- Tidak Bertemu Ammar Zoni di Nusakambangan, Raffi Ahmad Ungkap Penyebabnya
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Ahmad Bantu Pengobatan Fahmi Bo, Istri Onadio Ungkap Kerinduan
- Terungkap, Raffi Ahmad Bantu Biaya Fahmi Bo Selama di Rumah Sakit
- Fahmi Bo Akhirnya Jalani Operasi Batu Empedu, Begini Kondisinya Terkini
- 3 Berita Artis Terheboh: Hamish Daud Bicara Soal Isu Selingkuh, JPU Banding Vonis Nikita Mirzani