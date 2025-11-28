menu
Fahmi Bo Rujuk dengan Mantan Istri, Raffi Ahmad Sampaikan Sebuah Doa

Raffi Ahmad saat melakukan panggilan video dengan Fahmi Bo dan Nita. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad turut bahagia melihat Fahmi Bo rujuk dengan mantan istri, Nita.

Melalui akun miliknya di Instagram, di menyampaikan selamat untuk pasangan tersebut.

"Alhamdulillah Ya Allah, bahagia melihat Bang Fahmi Bo dan istri dipersatukan dalam cinta dan takdir terbaik dari Allah SWT," tulis Raffi Ahmad, Kamis (27/11).

Suami Nagita Slavina itu kemudian mengungkapkan doa untuk Fahmi Bo dan Nita.

Raffi Ahmad berharap pasangan suami istri itu bisa langgeng hingga akhir hayat.

"Semoga perjalanan ini selalu diberkahi, dilindungi, dan diarahkan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Semoga langgeng sampai surga, aamiin," tutupnya.

Adapun Raffi Ahmad belakangan memang intens berkomunikasi dengan Fahmi Bo. Sebab, dia turun tangan membantu biaya pengobatan Fahmi Bo di rumah sakit.

Diketahui, Fahmi Bo telah resmi menikah kembali alias rujuk dengan mantan istrinya, Nita Anita Khairiyah pada Minggu (23/11).

