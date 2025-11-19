menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Fahmi Bo Siap Rujuk dengan Mantan Istri, Ini Jadwal Ijab Kabul

Fahmi Bo Siap Rujuk dengan Mantan Istri, Ini Jadwal Ijab Kabul

Fahmi Bo Siap Rujuk dengan Mantan Istri, Ini Jadwal Ijab Kabul
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fahmi Bo saat ditemui di kediamannya, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo dikabarkan akan segera rujuk dengan mantan istrinya, Nita.

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Insyallah bisa rujuk kembali dengan mantan istri, membangun rumah tangga yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bahagia. Doa terbaik untuk perjalanan baru ke depan. Semangat selalu, Bang," ungkap Raffi Ahmad.

Baca Juga:

Suami Nagita Slavina itu memang intens berkomunikasi dengan Fahmi Bo belakangan ini.

Sebab, Raffi Ahmad turun tangan membantu Fahmi Bo menjalani pengobatan di rumah sakit.

Dalam video yang diunggah Raffi Ahmad, Fahmi Bo pun membenarkan kabar bakal rujuk dengan mantan istri.

Baca Juga:

"Benar," ucap Fahmi Bo.

Pria berusia 52 tahun itu memutuskan rujuk setelah mendapat perhatian dari Nita.

Aktor Fahmi Bo dikabarkan akan segera rujuk dengan mantan istrinya, Nita. Apa alasannya?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI