Faisal Dibunuh 4 Orang di Jalan Raya, Tubuh Penuh Luka Bacokan

jpnn.com, CIANJUR - Faisal (28) ditemukan tewas dengan luka bacokan di tengah jalan.

Warga Kecataman Leles, Cianjur, Jawa Barat, itu dibunuh di Jalan Raya Agrabinta. Polisi bergerak cepat dengan menangkap dua orang pelaku pembunuhan.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Nova Bhayangkara mengatakan kedua pelaku JM dan AS diringkus saat hendak melarikan diri ke luar kota. Namun, petugas yang sudah mengantongi identitas pelaku langsung menghentikan aksinya.

"Pelaku ditangkap dalam perjalanan, keduanya hendak melarikan diri ke luar kota. Sedangkan dua orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan sudah diketahui identitasnya," kata dia, Selasa (16/9).

Dia mengatakan saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan guna mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan terhadap korban yang saat itu hendak membeli kopi dan rokok bersama temannya yang menjadi saksi kunci melintas di Jalan Raya Agrabinta.

Para pelaku yang menganiaya dan membacok korban dijerat dengan pasal 338 KUHP dan Pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun.

"Untuk pelaku lainnya segera ditangkap, di mana petugas sudah disebar ke sejumlah wilayah. Kami meminta mereka menyerahkan diri atau akan dikenakan tindakan tegas terukur ketika melawan," katanya.

