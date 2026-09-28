Faisal Halim Tak Peduli Teror Suporter Timnas Indonesia: Kami Hanya 11 Lawan 11!

jpnn.com - Pemain Malaysia Faisal Halim menegaskan tidak akan gentar menghadapi tekanan puluhan ribu suporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Dia meminta rekan-rekannya mengubah sorakan suporter tuan rumah menjadi motivasi.

Indonesia dan Malaysia akan bentrok dalam laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (28/9/2026) malam. Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.

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Atmosfer stadion diprediksi bakal jauh lebih bergemuruh dibanding laga sebelumnya. Pada laga perdana melawan Singapura, Timnas Indonesia mendapat dukungan lebih dari 38 ribu penonton.

Dengan rivalitas panjang kedua negara, atmosfer dari tribun diperkirakan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Malaysia.

Namun, Faisal Halim memilih tidak menjadikan hal tersebut sebagai beban. Ia menegaskan hasil pertandingan tetap ditentukan oleh pemain di lapangan.

"Di atas lapangan, kami hanya bermain 11 melawan 11. Para pendukung hanya bisa memberikan dorongan dan sorak-sorai," ujar Faisal Halim dikutip dari Bernama.

Menurutnya, pemain Malaysia harus mampu menjaga fokus dan kesiapan mental agar tidak terpengaruh atmosfer SUGBK.