Faishal Hikam Pilih Nikmati K-Pop Tanpa Terjebak Fanatisme Fandom
jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten asal Cianjur, Faishal Hikam Ramdan Suhendar, memiliki cara tersendiri dalam menikmati perkembangan musik K-Pop.
Pria berusia 21 tahun itu memilih tidak membatasi diri pada satu grup atau fandom tertentu.
Mahasiswa yang kini tinggal di Yogyakarta tersebut justru aktif mengeksplorasi karya dari berbagai grup Korea Selatan.
Faishal mengatakan setiap grup memiliki karakter musik dan konsep yang berbeda.
"Menurutku setiap grup punya karakter, warna musik, dan daya tariknya masing-masing," kata Faishal, Kamis (10/9).
Ketertarikan Faishal terhadap K-Pop mulai tumbuh sejak 2019. TWICE menjadi salah satu grup yang pertama kali menarik perhatiannya.
Seiring waktu, referensi musiknya makin luas. Dia kemudian mengikuti karya BLACKPINK dan BTS, serta sejumlah grup lainnya.
Beberapa grup yang kini masuk dalam daftar musiknya antara lain Hearts2Hearts, MEOVV, CORTIS, dan LE SSERAFIM.
Kreator konten asal Cianjur, Faishal Hikam Ramdan Suhendar, memiliki cara tersendiri dalam menikmati perkembangan musik K-Pop.
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