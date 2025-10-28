menu
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Terus Meroket di Ranking Dunia
Pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri/Fajar Alfian. Foto: X/@CGTNSportsScene

jpnn.com - Performa konsisten pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mulai membuahkan hasil.

Fajar/Fikri kembali memperbaiki posisinya di ranking dunia BWF.

Pasangan yang memulai debut di turnamen Japan Open 2025 itu naik delapan tingkat, dan kini menempati peringkat ke-17 dunia per 28 Oktober 2025.

Lonjakan tersebut tak lepas dari keberhasilan mereka menembus partai final French Open 2025, turnamen elite yang masuk kategori Super 750.

Meski harus puas menjadi runner up setelah kalah dari Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea), hasil itu tetap mempertebal catatan positif Fajar/Fikri sepanjang musim ini.

Ini merupakan final ketiga bagi Fajar/Fikri dalam dua bulan terakhir. 

Sebelumnya, mereka juga mencapai puncak Korea Open dan Denmark Open meski gagal membawa pulang gelar.

Sejak dipasangkan pada pertengahan Juli, Fajar/Fikri menunjukkan grafik performa yang menanjak.

