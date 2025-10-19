menu
Fajar Baru Relasi Jakarta-Papua di Era Prabowo

Fajar Baru Relasi Jakarta-Papua di Era Prabowo

Oleh: Hironimus Hilapok, M.Si, M.M - Direktur Satu Honai Indonesia

Fajar Baru Relasi Jakarta-Papua di Era Prabowo
Direktur Satu Honai Indonesia Hironimus Hilapok, M.Si, M.M. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Hubungan Jakarta-Papua selalu dinamis dalam setiap pemerintahan nasional.

Namun, menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, 20 Oktober 2025, dinamika relasi antara Jakarta-Papua kembali menjadi salah satu isu penting dalam arah kebijakan nasional.

Presiden Prabowo meletakkan problem percepatan pembangunan Papua ke dalam salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditandai dengan adanya Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua.

Langkah terbaru pemerintah, yakni pembentukan Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua, menandai babak baru dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan di Papua.

Komite ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan agar implementasi Otsus benar-benar berpihak pada masyarakat asli Papua, bukan sekadar menjadi instrumen birokrasi.

Isu Papua bukan hanya soal infrastruktur atau keamanan, tetapi soal-soal yang bersentuhan dengan isu yang lebih humanis.

Itu artinya, titik tolaknya berangkat dari cara negara menata ulang kehadirannya di Tanah Papua—dengan cara yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkelanjutan.

Arah Baru

