Fajar Golkar Sentil Penilaian Kamrussamad terhadap Menteri Kabinet Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Fajar R. Zulkarnaen menilai kritik Kamrussamad terhadap kinerja menteri Kabinet Prabowo-Gibran belum mencerminkan evaluasi yang objektif.

Fajar menyoroti penilaian anggota DPR RI tersebut yang disampaikan melalui podcast Akbar Faisal Uncensored. Menurut dia, evaluasi itu terkesan hanya menyasar menteri dari partai koalisi di luar Partai Gerindra.

Padahal, kata Fajar, Gerindra juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan dan memiliki sejumlah kader yang menduduki jabatan menteri.

"Kalau ingin menilai kinerja kabinet secara objektif, seluruh menteri harus diukur menggunakan indikator yang sama. Jangan hanya menyoroti menteri dari partai tertentu," kata Fajar dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Sekretaris Bidang DPP Partai Golkar itu mengatakan penilaian terhadap menteri semestinya mempertimbangkan capaian program, indikator kinerja, serta hasil survei yang mengukur persepsi masyarakat.

Dia mencontohkan survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Dalam survei tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menempati posisi ketiga kategori menteri berkinerja baik dengan tingkat penilaian 32 persen.

Survei nasional itu melibatkan 1.200 responden dengan metode stratified multistage random sampling.

Fajar menilai hasil survei tersebut perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja kementerian.