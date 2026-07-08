Fajar Nugra Bintangi Film Pemikat Jiwa, Karakter Jay Bikin Gregetan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fajar Nugra berperan sebagai Jay dalam film horor terbaru berjudul Pemikat Jiwa.

Dalam film tersebut, Jay digambarkan sebagai laki-laki yang tak mampu menerima penolakan.

Rasa sukanya perlahan berubah menjadi obsesi, lalu membawanya pada keputusan berbahaya, yaitu mencari jalan gelap untuk memaksa cinta yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya.

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Penampilan Fajar Nugra yang memerankan karakter Jay ternyata mencuri perhatian penonton yang telah menyaksikan film Pemikat Jiwa.

Adapun karakter Jay digambarkan sebagai laki-laki obsesif, dan manipulatif yang terasa mungkin ditemui di dunia nyata. Hal itu tampaknya membuat karakter Jay terasa mengganggu.

Lewat Jay, film Pemikat Jiwa tak hanya membahas pelet sebagai unsur horor, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk melihat bahaya obsesi.

Film itu menunjukkan bagaimana seseorang yang tidak bisa menerima penolakan bisa menjadikan cinta sebagai alasan untuk melanggar batas orang lain.

Teror dalam film tersebut tidak hanya datang dari sosok gaib. Akan tetapi, rasa takut juga tumbuh dari tindakan manusia yang mengatasnamakan cinta, tetapi justru memilih memaksa.