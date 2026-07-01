Fajar Nugra Ketakutan Beradegan Mesra dengan Givina dalam Film Pemikat Jiwa

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus aktor Fajar Nugra membagikan pengalamannya saat harus melakoni adegan mesra dengan lawan mainnya, Givina dalam film Pemikat Jiwa.

Dia mengaku sempat dilanda rasa cemas atau overthinking saat hendak menjalani adegan tersebut.

Hal yang membuatnya resah adalah munculnya kesalahpahaman mengenai profesionalitasnya.

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"Aku adalah orang yang kayaknya takut banget, overthinking banget ketika di set itu. Takut disangka aji mumpung atau apa. Itu ketakutan aku yang aku curhatkan ke IC (Intimacy Coordinator)," kata Fajar Nugra di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

"Jadi kayak Runny berhasil menengahkan antara aku dan Givina," sambungnya.

Runny Rudiyanti selaku pemain dan Intimacy Coordinator (IC) pun membantu menjembatani komunikasi antara Fajar Nugra dan Givina terkait adegan tersebut.

Dia lantas memuji profesionalitas kedua aktor tersebut yang sangat dewasa dalam mendiskusikan batasan-batasan fisik sebelum syuting.

"Karena kalau ngomongin bekerja sama dengan aktor, yang paling penting mereka berdua sangat profesional. Kami bisa berdiskusi dengan dewasa, kami bisa tahu batasan-batasan mereka sebelum kami masuk shooting. Tapi juga di saat yang bersamaan ngobrol dengan tim kreatif dan tim penyutradaraan untuk kayak 'ini koreografi mau dipindah seperti apa?' supaya kita bisa latih" tutur Runi.