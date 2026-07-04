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Fajar Ryan Akbar Ingatkan Bahaya Overclaim Produk di Media Sosial

Fajar Ryan Akbar Ingatkan Bahaya Overclaim Produk di Media Sosial
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Pemerhati hukum digital sekaligus kreator konten, Fajar Ryan Akbar AM. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati hukum digital sekaligus kreator konten, Fajar Ryan Akbar AM, mengingatkan pentingnya kejujuran informasi dalam promosi produk di media sosial.

Dia menilai praktik overclaim atau klaim berlebihan dalam ulasan produk berpotensi merugikan konsumen.

"Pesatnya perkembangan e-commerce dan live selling harus diimbangi dengan etika bisnis serta pemahaman hukum perlindungan konsumen," kata Fajar Ryan, Sabtu (4/7).

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Menurutnya, para content creator dan afiliator memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi produk secara akurat.

“Platform digital memberikan ruang yang sangat luas bagi pertumbuhan ekonomi kreatif," ucapnya.

Fajar Ryan menilai publik tidak boleh menutup mata terhadap munculnya praktik overclaim atau ulasan semu yang mengaburkan kualitas asli suatu produk.

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Sosok yang dikenal melalui akun @rekomendasijarrr itu juga menegaskan, akurasi ulasan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Promosi yang sehat harus didasarkan pada fakta, bukan manipulasi informasi," bebernya.

Pemerhati hukum digital sekaligus kreator konten, Fajar Ryan Akbar AM, mengingatkan bahaya overclaim produk di media sosial

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