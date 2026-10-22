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Fajar Sadboy Akhirnya Bisa Mewujudkan Salah Satu Impian

Fajar Sadboy Akhirnya Bisa Mewujudkan Salah Satu Impian
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Fajar Sadboy. Foto: Instagram/fajjarsadboy

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Fajar Sadboy akhirnya bisa mewujudkan salah satu impiannya yakni mempunyai rumah baru.

Setelah menabung beberapa tahun, dia baru saja membeli rumah di kawasan Bekasi.

"Menabung dari pertama kali datang ke Jakarta," kata Fajar Sadboy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Sebagai anak muda, pria berusia 19 tahun itu bersyukur dapat memiliki rumah hasil jerih payah sendiri.

Menurut Fajar Sadboy, rumah baru miliknya berukuran cukup besar.

"Ada empat kamar, satu studio," jelas teman dekat Amanda Manopo itu.

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Fajar Sadboy kemudian menjawab rumor yang menyebut rumah barunya seharga Rp 15 miliar.

Dia mengatakan bahwa gosip yang beredar di media sosial tidak benar.

Komedian Fajar Sadboy akhirnya bisa mewujudkan salah satu impiannya yakni mempunyai rumah baru.

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