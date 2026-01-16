Fajar Sadboy hingga Marsha Aruan Bintangi Web Series Yang Penting Ada Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Fajar Sadboy hingga Marsha Aruan membintangi web series terbaru berjudul Yang Penting Ada Cinta.

Series tersebut merupakan kolaborasi antara SMARTFREN dengan MNC Pictures.

Kolaborasi itu menjadi wujud komitmen SMARTFREN dalam memperkuat eksistensi merek di ekosistem digital sekaligus industri entertainment.

Web series tersebut dirancang sebagai medium komunikasi yang ringan, namun sarat pesan, tanpa meninggalkan unsur hiburan.

"Melalui kolaborasi dengan MNC Pictures dalam web series ‘Yang Penting Ada Cinta’, kami ingin memperkuat kehadiran brand Smartfren di ekosistem digital dan entertainment, sekaligus menyampaikan pesan brand secara soft melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari,” ujar Chief Marketing Officer SMARTFREN, Sukaca Purwokardjono, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

Web series Yang Penting Ada Cinta mengangkat dinamika kehidupan tiga pemuda, yakni Andre, Arif, dan Fajar, yang tinggal bersama di sebuah rumah kost urban.

Konflik mulai berkembang ketika Andre, yang diperankan Irzan Faiq, berjuang mempertahankan usaha donat peninggalan mendiang ibunya di tengah keterbatasan ekonomi.

Irzan lantas menjelaskan mengenai karakter yang diperankannya tersebut.