Fajar Trio Sebut Bantahan Ferry Boboho di Sidang Febrie Jadi Tantangan bagi JPU
jpnn.com - Pakar hukum pidana Fajar Trio menilai bantahan Ferry Boboho soal aliran dana kepada Febrie Adriansyah menjadi tantangan serius bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Menurut Fajar, kesaksian Ferry dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut menghadirkan celah pembuktian yang harus dijawab penuntut umum.
Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho sebelumnya mengakui adanya sejumlah transaksi bernilai miliaran rupiah yang dipersoalkan JPU.
Namun, dia membantah seluruh dana tersebut mengalir kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Fajar mengatakan, pengakuan mengenai penguasaan dana oleh pihak ketiga tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pihak yang menjadi sasaran dakwaan.
"Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi dari pihak ketiga yang mengakui penguasaan dana tetapi memutus mata rantai aliran uang ke tangan terdakwa memberikan beban pembuktian ganda bagi JPU," ujar Fajar di Jakarta, Rabu (4/11).
Dia menegaskan, penuntut umum harus mampu membuktikan ke mana dana tersebut bergerak dan siapa yang sesungguhnya menerima manfaatnya.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sejumlah transaksi menjadi perhatian, mulai dari saham senilai Rp14 miliar di PT Cahaya Baja Sukses (CBS), dana Rp20,6 miliar dari PT Oktasan Baruna Persada, hingga transaksi melalui rekening Kantor Hukum Prime Solution Associate.
Pakar hukum pidana Fajar Trio menilai bantahan Ferry Boboho soal aliran dana kepada Febrie Adriansyah menjadi tantangan serius bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU).
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