Fajar/Fikri dan Raymond/Joaquin Dicoret dari Australian Open 2026, Apa yang Terjadi?
jpnn.com - Dua ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Raymond Indra/Nikolaus Joaquin mendadak dicoret dari Australian Open 2026.
Keputusan itu diambil setelah PBSI melakukan evaluasi bersama jajaran pelatih dan tim pendukung.
Fajar/Fikri akan difokuskan menjalani evaluasi menyusul hasil yang diraih pada Indonesia Open 2026.
PBSI menilai pasangan yang baru dipasangkan musim lalu itu masih memiliki sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum menghadapi agenda penting berikutnya.
Penampilan Fajar/Fikri di Indonesia Open 2026 dianggap belum memenuhi ekspektasi, sehingga tim pelatih memilih memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan evaluasi lebih mendalam.
"Indonesia Open merupakan salah satu milestone yang penting bagi PBSI."
"Namun, hasil yang diraih Fajar/Fikri masih belum sesuai target yang telah ditetapkan. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh sebagai bahan perbaikan ke depannya," ucap Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho.
Pelatih yang akrab disapa Koh Anton itu menambahkan Australian Open memang bukan bagian dari agenda utama ganda Fajar/Fikri.
Dua ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Raymond Indra/Nikolaus Joaquin mendadak dicoret dari Australian Open 2026.
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