Fajar/Fikri Juara Denmark Open 2026, Ada Luka Lama yang Akhirnya Terobati

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akhirnya merasakan manisnya gelar juara Denmark Open 2026.

Fajar/Fikri memastikan gelar setelah menaklukkan wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada final di Arena Fyn, Minggu (18/10/2026).

Tak tanggung-tanggung, Fajar/Fikri yang menempati unggulan ketiga Denmark Open 2026 menang dua gim langsung dengan skor 21-8, 21-11.

Hasil tersebut terasa istimewa bagi Fajar/Fikri, yang masih menyimpan kekecewaan dari final Denmark Open tahun lalu.

Saat itu, Fajar/Fikri harus puas menjadi runner up setelah kalah dari duo Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur akhirnya bisa menjadi juara setelah belum berhasil meraih gelar pada final tahun lalu," ucap Fajar.

"Mudah-mudahan pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, sekaligus meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri kami."

Gelar Denmark Open Jadi Suntikan Motivasi

Kemenangan di Denmark Open juga menjadi momentum penting bagi Fajar/Fikri untuk bangkit setelah hasil yang belum sesuai harapan di Asian Games 2026.