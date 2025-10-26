Fajar/Fikri Membara! Tumbangkan Juara Dunia dan Terbang ke Final French Open 2025

jpnn.com - Langkah gemilang kembali ditorehkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dengan menembus final French Open 2025.

Ganda putra Indonesia itu lulus ke partai puncak setelah menyingkirkan pasangan kuat asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Berlaga di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis, Minggu (26/10/2025) dini hari WIB, Fajar/Fikri menang meyakinkan dua gim langsung, 21-14, 21-19.

Hasil ini menjadi bukti dominasi Fajar/Fikri atas Chia/Soh, setelah sebelumnya juga mengalahkan Juara Dunia 2022 itu di final China Open 2025.

Kini, Fajar/Fikri akan menantang duo Tangguh asal Korea Kim Won Ho/Seo Seung-jae.

Bagi Indonesia, kemenangan di French Open akan menjadi momen bersejarah.

Terakhir kali ganda putra Merah Putih berjaya di turnamen ini terjadi pada 2019, lewat duet legendaris Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Satu kemenangan lagi, Fajar/Fikri bukan hanya menuntaskan misi pribadi, tetapi juga menghidupkan kembali kejayaan ganda putra Indonesia di French Open 2025.(mcr15/jpnn)