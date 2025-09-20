Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia di China Masters 2025

jpnn.com - Indonesia hanya mampu menempatkan satu wakil di semifinal turnamen China Masters 2025.

Pasangan Merah Putih yang tersisa ialah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Mereka melangkah ke empat besar setelah mengalahkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-16, 21-11 di Shenzhen Arena, Jumat (19/9).

Hasil ini membuat juara China Open 2025 itu jumpa pasangan Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Pada laga sebelumnya, pasangan asal Negeri Ginseng itu mengalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) dengan skor 11-21, 21-6, 21-17.

Namun, kegemilangan Fajar/Fikri tidak diikuti oleh pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, yang harus menyerah dari ganda putra Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 19-21, 18-21.

Di sektor tunggal putri, pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani juga harus mengakui keunggulan Akane Yamaguchi (Jepang) dengan skor 14-21, 11-21.

Laga semifinal China Masters 2025 rencananya digelar di Shenzhen Arena, Sabtu (19/9) mulai pukul 12.00 WIB

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca TVRI Sport.(bwf/mcr16/jpnn)