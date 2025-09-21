menu
Fajar/Fikri Terhenti di Semifinal, Indonesia Tanpa Gelar di China Masters 2025

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang China Masters 2025 di Shenzhen Arena. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kalah dari pasangan Korea, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, dengan skor 13-21, 17-21 pada semifinal China Masters 2025 di Shenzhen Arena, Sabtu (20/9).

Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan tanpa gelar di China Masters 2025.

Hasil ini juga membuat puasa gelar wakil Indonesia berlanjut setelah terakhir meraih gelar pada Juli silam saat Fajar/Fikri berjaya di China Open 2025.

Pada pertandingan di Shenzhen Arena, Sabtu (20/9),  ganda putra yang mengawali debut di Japan Open 2025 itu mengaku banyak melakukan kesalahan sendiri.

Alhasil pasangan asal klub SGS Bandung itu menyerah dua gim langsung dalam tempo 36 menit.

“Hari ini saya pribadi banyak melakukan kesalahan. Kim/Seo sebaliknya bermain sangat rapi, tidak mudah mati sendiri,” ungkap Fajar.

Kekalahan ini membuat Fajar/Fikri gagal mengulang prestasi di perempat final China Open 2025 saat mampu mengalahkan Kim/Seo.

Saat itu, Fajar/Fikri mampu mengalahkan juara dunia 2025 tersebut dengan skor 21-19, 21-14.

Indonesia tanpa gelar di China Masters 2025, setelah langkah Fajar/Fikri terhenti di semifinal.

