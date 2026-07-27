Fajar/Fikri Ternyata Nyaris Kehabisan Tenaga saat Rebut Gelar China Open 2026

jpnn.com - China Open 2026 menghadirkan akhir yang sempurna bagi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Pasangan ranking dua dunia itu sukses mempertahankan gelar setelah kembali menumbangkan ganda putra nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea).

Kemenangan tersebut membuat Fajar/Fikri menyapu dua gelar bergengsi secara beruntun.

Sebelumnya, mereka lebih dahulu naik podium tertinggi di Japan Open 2026 sehingga kini mengukuhkan diri sebagai pasangan paling konsisten dalam dua pekan terakhir.

Kegagalan di Indonesia Open Jadi Pemantik

Fajar mengungkapkan keberhasilan tersebut tidak datang begitu saja.

Pemain berusia 31 tahun itu menyebut hasil kurang memuaskan di Indonesia Open menjadi bahan bakar untuk bangkit dan membuktikan kualitas mereka di turnamen besar.

"Alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa menyelesaikan dua pekan ini dengan hasil terbaik. Bisa mempertahankan gelar di China Open setelah menjadi juara di Japan Open tentu menjadi kebahagiaan besar bagi kami."

"Terima kasih untuk semua yang terus memberikan doa dan dukungan," ucapnya.